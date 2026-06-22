Tiere

Dreister Diebstahl: Rinder auf dem Trockenen

13 Tiere standen plötzlich ohne Wasser da: Auf einer Weide im Kreis Lörrach verschwindet die Tränke. Wie die Polizei die Lage einschätzt.

In Zell im Wiesental wurde Kühen die Tränke gestohlen. (Symbolbild) Foto: Philipp von Ditfurth/dpa
In Zell im Wiesental wurde Kühen die Tränke gestohlen. (Symbolbild)

Zell im Wiesental (dpa/lsw) - Unbekannte haben 13 Rindern auf einer Weide im Landkreis Lörrach die Tränke gestohlen. Der Landwirt bemerkte am Mittwoch vergangener Woche, dass die grüne Wassertränke aus Kunststoff fehlte. Zu dem Zeitpunkt könnten die Tiere nach Angaben der Polizei bis zu 24 Stunden ohne Wasserversorgung gewesen sein.

Alle Rinder seien aber wohlauf gewesen, sagte ein Polizeisprecher. Ein Tierarzt habe nicht anrücken müssen. Aufgrund der Lage der Weide in Zell im Wiesental sei es dort vergangene Woche etwas kühler gewesen als in anderen Regionen.

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