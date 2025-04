Dritter Sieg: Kelterns Basketballerinnen sind Meister

Saarlouis (dpa/lsw) - Die Basketballerinnen der Rutronik Stars Keltern haben sich die deutsche Meisterschaft gesichert. Das Team von Trainerin Matea Tavic gewann auch das dritte Spiel der Bundesliga-Finalserie gegen die Saarlouis Royals und machte so den vierten Titelgewinn nach 2018, 2021 und 2023 perfekt. Nach zwei klaren Siegen gelang in der dritten Partie der Best-of-Five-Serie in der Stadtgartenhalle Saarlouis ein 76:62 (45:37)-Erfolg.