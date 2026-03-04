3. Liga

Drittliga-Eklat: Böller verletzt Essens Torwart

Das Drittligaspiel zwischen Rot-Weiss Essen und Waldhof Mannheim steht kurz vor dem Abbruch, nachdem RWE-Torwart Felix Wienand durch Pyrotechnik verletzt wird.

Essens Torwart Felix Wienand ist beim Spiel gegen Waldhof Mannheim von einem Böller verletzt worden. (Archivbild) Foto: Christoph Reichwein/dpa
Essens Torwart Felix Wienand ist beim Spiel gegen Waldhof Mannheim von einem Böller verletzt worden. (Archivbild)

Essen (dpa) - Eklat in der 3. Fußball-Liga: Rot-Weiss Essens Torwart Felix Wienand ist im Heimspiel gegen den SV Waldhof Mannheim durch einen Böller verletzt worden. Der 23-Jährige ging nach einem Knall im Strafraum zu Boden und hielt sich die Ohren. Wienand wurde umgehend zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Der Torhüter erlitt einer ersten Diagnose zufolge ein Knalltrauma und eine akute Belastungsreaktion, wie RWE auf der Plattform X mitteilte. Weitere Untersuchungen sollen folgen.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Die Partie stand nach dem Vorfall in der 53. Minute, für den offenbar ein Mannheimer Fan verantwortlich war, dicht vor dem Abbruch. Nach einer mehr als 45-minütigen Unterbrechung ging es dann aber doch weiter. Der mutmaßliche Täter soll identifiziert und festgenommen worden sein. Zum Zeitpunkt der Unterbrechung führte Essen durch ein Tor von Marek Janssen mit 1:0. 

Einen ähnlichen Vorfall hatte es im Dezember 2024 in der Bundesliga beim Spiel 1. FC Union Berlin gegen den VfL Bochum gegeben. In der Nachspielzeit der Partie war Bochums Torwart Patrick Drewes von einem Feuerzeug am Kopf getroffen und zu Boden gegangen. Die Begegnung wurde nach einer Unterbrechung zwar zu Ende gespielt, doch Bochum legte nach dem 1:1 gegen die Spielwertung Protest ein und erhielt später einen Sieg zugesprochen.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Rückschlag für Waldhof Mannheim: 1:4 gegen Osnabrück
3. Fußball-Liga

Rückschlag für Waldhof Mannheim: 1:4 gegen Osnabrück

Zuletzt zwei Siege, Führung gegen den VfL Osnabrück - doch am Ende steht für den SV Waldhof eine klare Heimniederlage.

04.10.2025

SV Waldhof beendet Negativlauf - 6:1 gegen Essen
3. Liga

SV Waldhof beendet Negativlauf - 6:1 gegen Essen

Mit einem kleinen Torfestival hat Drittligist SV Waldhof eine Serie von drei Niederlagen beendet. Ein SVW-Profi glänzt mit einem Dreierpack.

27.09.2025

SV Waldhof verlängert mit Torwart Hawryluk
3. Fußball-Liga

SV Waldhof verlängert mit Torwart Hawryluk

Ersatzkeeper Lucien Hawryluk steht auch in der kommenden Drittliga-Saison beim SV Waldhof Mannheim unter Vertrag.

19.06.2025

Freistoß bringt die Entscheidung: Waldhof verliert in Essen
3. Fußball-Liga

Freistoß bringt die Entscheidung: Waldhof verliert in Essen

Auf einen strittigen Pfiff folgt ein sehenswerter Freistoß: Mannheim kann auswärts nicht mehr gewinnen und schwebt weiter in Abstiegsgefahr.

09.03.2025

Nach dem 0:2 in Essen sitzt der Frust tief beim SV Waldhof
Fußball

Nach dem 0:2 in Essen sitzt der Frust tief beim SV Waldhof

Die Negativspirale bei den Mannheimern dreht sich nach der erneuten Niederlage immer schneller. Sportchef Tim Schork warnt dennoch vor Kurzschlussreaktionen.

13.11.2023