Memmingen (dpa) - In mehreren Wohnungen im Allgäu haben Polizisten bei Durchsuchungen Drogen und Waffen gefunden. Einsatzkräfte durchsuchten am Dienstag und Donnerstag die Wohnungen von Verdächtigen im Alter von 18 bis 34 Jahren in und nahe Memmingen, wie die Polizei mitteilte.