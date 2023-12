Drogenstudie: Weniger Alkohol und Cannabis bei Teenagern

Demnach haben 46 Prozent der Jugendlichen angegeben, in den vergangenen 30 Tagen Alkohol getrunken zu haben. 31 Prozent seien in diesem Zeitraum mindestens einmal betrunken gewesen. «Das sind jeweils die zweitniedrigsten Werte seit Beginn der Erhebung», hieß es. Nur im Corona-Jahr 2020 sei weniger konsumiert worden.

Zugleich verzeichneten die Wissenschaftler eine Zunahme psychischer Probleme: So gaben 26 Prozent der 15- bis 18-Jährigen an, dass sie in den vergangenen 12 Monaten unter nennenswerten psychischen Problemen gelitten haben (2021: 24 Prozent). «Das sind so viele wie noch nie», hieß es. Am häufigsten wurden dabei depressive Verstimmungen und Depressionen genannt.