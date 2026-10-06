Drogenverkauf an Minderjährige? Hanf-Shop geschlossen
Ein Hanf-Shop in Heidenheim muss schließen. Was bisher bekannt ist.
Heidenheim (dpa/lsw) - Weil dort Drogen auch an Minderjährige verkauft worden sein sollen, ist ein Hanf-Shop in der Heidenheimer Innenstadt geschlossen worden. Wie Polizei und die Stadt Heidenheim mitteilten, hat die zuständige Gewerbebehörde dem Betreiber die weitere Gewerbebetreibung untersagt. Strafrechtlich wird weiter ermittelt.
Den Ermittlungen zufolge sollen Angestellte in dem Shop für Hanf-Erzeugnisse in den vergangenen Monaten mehrfach Haschisch und Marihuana verkauft haben. Unter den Abnehmern sollen auch Minderjährige gewesen sein. Während regulär CBD-Hanf angeboten wurde, sollen ausgewählte Kunden darüber hinaus gezielt THC-haltiges Cannabis bekommen haben. Bei Durchsuchungen fanden die Ermittler neben Marihuana auch Amphetamin, Kokain und weitere Betäubungsmittel.
Seit April 2024 sind in Deutschland Besitz, Konsum und privater Anbau von Cannabis für Erwachsene unter bestimmten Voraussetzungen erlaubt. Minderjährige dürfen Cannabis weiterhin weder erwerben, besitzen noch anbauen. Die Weitergabe von Cannabis an Kinder und Jugendliche wird bestraft.