Kriminalität

Drogenverkauf an Minderjährige? Hanf-Shop geschlossen

Ein Hanf-Shop in Heidenheim muss schließen. Was bisher bekannt ist.

Ein Hanf-Shop in Heidenheim soll nicht nur legal Hanf-Produkte verkauft haben. (Symbolbild) Foto: Gareth Fuller/PA Wire/dpa
Ein Hanf-Shop in Heidenheim soll nicht nur legal Hanf-Produkte verkauft haben. (Symbolbild)

Heidenheim (dpa/lsw) - Weil dort Drogen auch an Minderjährige verkauft worden sein sollen, ist ein Hanf-Shop in der Heidenheimer Innenstadt geschlossen worden. Wie Polizei und die Stadt Heidenheim mitteilten, hat die zuständige Gewerbebehörde dem Betreiber die weitere Gewerbebetreibung untersagt. Strafrechtlich wird weiter ermittelt.

Den Ermittlungen zufolge sollen Angestellte in dem Shop für Hanf-Erzeugnisse in den vergangenen Monaten mehrfach Haschisch und Marihuana verkauft haben. Unter den Abnehmern sollen auch Minderjährige gewesen sein. Während regulär CBD-Hanf angeboten wurde, sollen ausgewählte Kunden darüber hinaus gezielt THC-haltiges Cannabis bekommen haben. Bei Durchsuchungen fanden die Ermittler neben Marihuana auch Amphetamin, Kokain und weitere Betäubungsmittel.

Seit April 2024 sind in Deutschland Besitz, Konsum und privater Anbau von Cannabis für Erwachsene unter bestimmten Voraussetzungen erlaubt. Minderjährige dürfen Cannabis weiterhin weder erwerben, besitzen noch anbauen. Die Weitergabe von Cannabis an Kinder und Jugendliche wird bestraft.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Drogen bis unters Dach - 56 Kilo Marihuana in Auto gefunden
Kriminalität

Drogen bis unters Dach - 56 Kilo Marihuana in Auto gefunden

Sechs Umzugskartons voller Marihuana: Auf der A81 stoppt der Zoll ein Auto mit dutzenden Kilo Drogen. Der Fahrer sitzt inzwischen in Untersuchungshaft.

14.11.2025

Mannheim: Drogen aus Kiosk heraus verkauft
Kokain und Marihuana

Mannheim: Drogen aus Kiosk heraus verkauft

Zwei junge Männer sollen aus einem Kiosk heraus Kokain und Cannabis verkauft haben. Die Staatsanwaltschaft ermittelt.

06.06.2025

Dealer mit kiloweise Kokain und Marihuana erwischt
Drogen

Dealer mit kiloweise Kokain und Marihuana erwischt

Manchmal führt die Festnahme eines Verdächtigen die Ermittler auf eine ganz große Spur. Wie jetzt im Fall von großangelegtem Drogenverkauf.

05.02.2025

Was die Profis der Odenwälder Hanf-Manufaktur zum Cannabis-Hype sagen
Weinheim/Odenwald

Was die Profis der Odenwälder Hanf-Manufaktur zum Cannabis-Hype sagen

Wenn Joints bald offiziell erlaubt sind, wird auch der Hanfanbau zuhause im geringen Maße legal. Wie die Odenwälder Hanf-Manufaktur sich auf den neuen Markt einstellt.

14.03.2024

Gesellschaft

Vom Olymp bis Nepal: Wie andere Länder mit Cannabis umgehen

In Uruguay gibt es das Rauschmittel längst legal in Apotheken, in Kalifornien in schicken «Dispensaries». Thailand gilt als jüngstes Pot-Paradies - und Amsterdam hat neue Regeln.

19.09.2023