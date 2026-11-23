Freiburg/Konstanz (dpa/lsw) - Zahlreiche Schulen in Baden-Württemberg haben Mails mit Bombendrohungen erhalten. Nach derzeitigen Erkenntnissen des Polizeipräsidiums Freiburg wurden die Drohungen landesweit per E-Mail an mehr als 450 Schulen verschickt. Auch in anderen Bundesländern meldeten Schulen den Eingang einer solchen E-Mail.

Hinweise auf eine tatsächliche Gefährdung gab es nach Polizeiangaben bislang nicht. Einzelne Schulen seien geräumt worden, hieß es - wie viele, war zunächst unklar. Es habe dabei aber keine Polizeieinsätze gegeben, sagte ein Sprecher des Freiburger Präsidiums, sondern die Schulleitungen hätten dies selbst vorsorglich angeordnet.

Die Ermittler gehen derzeit von sogenanntem Swatting aus: Dabei werden Drohungen oder schwere Notlagen vorgetäuscht, um einen großen Polizeieinsatz auszulösen. Die Drohungen am Vormittag hätten sich nicht gegen ein konkretes Schulgebäude gerichtet, sagte der Polizeisprecher. Zum genauen Inhalt der Schreiben konnte er zunächst nicht sagen.

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