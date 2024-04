Drohnen beeinträchtigen 2023 mehrfach Flugbetrieb

Frankfurt (dpa/lhe) - Drohnensichtungen haben im vergangenen Jahr an zehn Tagen zu Einschränkungen am Frankfurter Flughafen geführt. In zwei Fällen musste der Flugbetrieb vorübergehend eingestellt werden, wie aus einer Antwort des Wirtschaftsministeriums in Wiesbaden auf eine parlamentarische Anfrage der FDP-Landtagsfraktion hervorgeht. Während die Einstellung am 24. September 2023 beispielsweise mit rund 6 Minuten verhältnismäßig war, summierten sich die Behinderungen den Angaben zufolge am 6. Juli 2023 auf 85 Minuten - jedoch nicht zusammenhängend am Stück.