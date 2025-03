Dubai-Daten bringen Fiskus mehr Geld in die Kasse

Stuttgart (dpa/lsw) - Der Ankauf der sogenannten Dubai-Daten hat Baden-Württemberg bisher rund Mehreinnahmen von 77.000 Euro eingebracht. Dies sagte ein Sprecher des Finanzministeriums in Stuttgart. Die Daten wurden von der Sondereinheit für Steueraufsicht in Baden-Württemberg (SES) an die Finanzämter zur Auswertung übersendet. Dort dauere die Bearbeitung noch an. Es seien Strafverfahren im niedrigen zweistelligen Bereich eingeleitet worden.