Dürr plant mit starkem Schlussquartal und mehr Aufträgen
Die Automobilindustrie plant wieder mehr Großprojekte, doch die Vergabetermine sind schwer vorherzusehen. Wo Dürr weiteres Potenzial für Aufträge sieht.
Bietigheim-Bissingen (dpa/lsw) - Bessere Geschäfte im Bereich der Lackiertechnik und bei den Produktionssystemen für Holzhäuser sorgen beim Maschinen - und Anlagenbauer Dürr für etwas bessere Stimmung. So zog das Neugeschäft in den drei Monaten bis Ende September im Jahresvergleich um gut 5 Prozent auf 802 Millionen Euro an, wie das Unternehmen in Bietigheim-Bissingen (Kreis Ludwigsburg) mitteilte.
Der Umsatz stieg um mehr als 3 Prozent auf 1,08 Milliarden Euro, während das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) um 11 Prozent auf 61,3 Millionen Euro sank. Das lag vor allem an einem negativen Ergebnisbeitrag der auf automatisierte Montage- und Prüfsysteme spezialisierten BBS Automation infolge sinkender Umsätze sowie an Restrukturierungsaufwendungen.
Der Konzern hatte im Juli den Abbau von 500 Stellen bei der 2023 übernommenen BBS Automation angekündigt. Die Streichung von Stellen in Deutschland erfolge sozialverträglich, sagte ein Sprecher. Mit dem aufgelegten Effizienzprogramm sollen Wettbewerbsfähigkeit und Ertragskraft der Tochter gestärkt werden. Ziel sei eine jährliche Ersparnis von rund 30 Millionen Euro.
Zuversichtlich für Schlussquartal
Die Anzahl der Beschäftigten weltweit sank im Vergleich zum 30. September 2025 um 4,1 Prozent auf 17.336. Als Gründe wurden der Personalabbau in der Verwaltung und den einzelnen Geschäftsfeldern genannt, dieser solle die Wettbewerbsfähigkeit angesichts der schwierigen wirtschaftlichen Lage sichern. In Deutschland seien 8.355 Männer und Frauen beschäftigt.
Für den Rest des Jahres gibt sich die Unternehmensführung zuversichtlich. «Das Schlussquartal ist üblicherweise der umsatz- und ertragsstärkste Abschnitt des Jahres», sagte der Vorstandsvorsitzende Jochen Weyrauch laut Mitteilung. Auch für den Auftragseingang sehe man beträchtliches Potenzial. «Die Automobilindustrie plant nach einer Phase der Zurückhaltung wieder mehr Großprojekte. Allerdings sind die Vergabetermine weniger genau vorherzusehen als in früheren Jahren.»