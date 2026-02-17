Dürr verdient mehr als anvisiert
Dürr übertrifft mit einem Nettogewinn von rund 200 Millionen Euro die eigenen Erwartungen – was steckt hinter dem stärkeren Ergebnis?
Bietigheim-Bissingen (dpa/lsw) - Der Maschinenbauer Dürr hat die eigenen Gewinnpläne für das vergangene Jahr übertroffen. Der Nettogewinn liege mit voraussichtlich rund 200 Millionen Euro über der Prognosebandbreite von 120 bis 170 Millionen Euro, teilte das SDax-Unternehmen in Bietigheim-Bissingen auf Basis vorläufiger Zahlen mit.
Zum einen habe sich das Tagesgeschäft gut entwickelt, zum anderen sei der Buchgewinn aus dem Ende Oktober vollzogenen Verkauf des Umwelttechnikgeschäfts höher ausgefallen als erwartet, hieß es.
Der Auftragseingang betrug knapp 3,9 Milliarden Euro und lag damit im Rahmen der Planungen. Beim Umsatz hingegen blieb Dürr mit 4,17 Milliarden Euro knapp unter dem Zielkorridor von 4,2 bis 4,6 Milliarden Euro. Hier hatte das Management zuletzt ohnehin das untere Ende erwartet. Weitere Details nennt Dürr am 5. März.