Maschinenbauer

Dürr verdient mehr als anvisiert

Dürr übertrifft mit einem Nettogewinn von rund 200 Millionen Euro die eigenen Erwartungen – was steckt hinter dem stärkeren Ergebnis?

Dürr überrascht mit seinen Zahlen. Foto: Marijan Murat/dpa
Dürr überrascht mit seinen Zahlen.

Bietigheim-Bissingen (dpa/lsw) - Der Maschinenbauer Dürr hat die eigenen Gewinnpläne für das vergangene Jahr übertroffen. Der Nettogewinn liege mit voraussichtlich rund 200 Millionen Euro über der Prognosebandbreite von 120 bis 170 Millionen Euro, teilte das SDax-Unternehmen in Bietigheim-Bissingen auf Basis vorläufiger Zahlen mit. 

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Zum einen habe sich das Tagesgeschäft gut entwickelt, zum anderen sei der Buchgewinn aus dem Ende Oktober vollzogenen Verkauf des Umwelttechnikgeschäfts höher ausgefallen als erwartet, hieß es. 

Der Auftragseingang betrug knapp 3,9 Milliarden Euro und lag damit im Rahmen der Planungen. Beim Umsatz hingegen blieb Dürr mit 4,17 Milliarden Euro knapp unter dem Zielkorridor von 4,2 bis 4,6 Milliarden Euro. Hier hatte das Management zuletzt ohnehin das untere Ende erwartet. Weitere Details nennt Dürr am 5. März.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Maschinenbauer Dürr will 500 Stellen in Verwaltung abbauen
Stellenabbau

Maschinenbauer Dürr will 500 Stellen in Verwaltung abbauen

Dass sich der Maschinenbauer und Autozulieferer Dürr schlanker aufstellen will, war bereits bekannt. Nun ist klar, um wie viele Stellen es geht.

23.07.2025

Samsungs Geschäftsbericht für Q1 übertrifft Erwartungen
Elektronik

Samsungs Geschäftsbericht für Q1 übertrifft Erwartungen

Mit seinen jüngsten Zahlen kann der Elektronikriese aus Südkorea den Markt positiv überraschen. Doch der Anstieg des Gewinnes dürfte in Teilen auf einem einmaligen Effekt beruhen.

08.04.2025

Chiphersteller

Nvidia übertrifft Erwartungen mit Quartalszahlen

Mit gut 18 Milliarden Dollar konnte Nvidia den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr verdreifachen. Zugleich leidet das Geschäft in China unter ausgeweiteten Lieferbeschränkungen.

21.11.2023

Quartalszahlen

Mercedes-Benz: Kerngeschäft übertrifft Erwartungen

20.04.2023

Finanzen

Maschinenbauer Hermle übertrifft eigene Umsatzerwartungen

22.03.2023