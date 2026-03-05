Maschinenbauer

Dürr will Ergebnis verbessern - Unsicherheit durch Krieg

Der Maschinenbauer sieht sich widerstandsfähig aufgestellt. Doch im Nahen Osten bleibt mit der jüngsten Eskalation eine Unsicherheit.

Maschinenbauer Dürr will sein Ergebnis weiter verbessern. (Archivbild) Foto: Bernd Weißbrod/dpa
Bietigheim-Bissingen (dpa/lsw) - Der Maschinenbauer Dürr setzt weiter auf Kostenoptimierungen und will sein Ergebnis in diesem Jahr weiter verbessern. Dies setze allerdings voraus, dass der Krieg im Nahen Osten die Weltwirtschaft nur vorübergehend beeinträchtigt, teilte der Konzern aus Bietigheim-Bissingen (Kreis Ludwigsburg) mit.

«2025 war herausfordernd», sagte Dürr-Chef Jochen Weyrauch laut Mitteilung. Zollkonflikte und die weltpolitischen Spannungen hätten die Investitionsbereitschaft vieler Kunden gedämpft. «Dass wir das Ergebnis trotzdem deutlich steigern konnten, unterstreicht die Widerstandsfähigkeit unseres Geschäftsmodells», sagte Weyrauch. 

Hoher Gewinn durch Verkauf der Umwelttechnik

Unter dem Strich verbuchte der Konzern 2025 einen mehr als doppelt so hohen Gewinn im Vergleich zum Vorjahr. Das Ergebnis des Gesamtkonzerns nach Steuern stieg von 102,1 Millionen Euro auf 206,4 Millionen Euro, wobei dies unter anderem auf den Buchgewinn aus dem Verkauf der Umwelttechnik zurückgehe. Der Umsatz ging hingegen um 4,6 Prozent auf 4,48 Milliarden Euro zurück. 

Im vergangenen Jahr arbeiteten 17.881 Menschen für den Konzern, was einem Rückgang von 3,9 Prozent entspricht. Auch in Deutschland ging die Zahl der Beschäftigten zurück. Hier beschäftigte Dürr zum Jahresende 8.552 Personen, nach 8.884 am Vorjahresstichtag.

