Duo raubt Juwelier aus
Ein Schmuckgeschäft in Ittlingen, es ist kurz vor Ladenschluss. Doch dann betreten zwei Maskierte den Laden.
Ittlingen (dpa/lsw) - Zwei Unbekannte haben aus einem Juweliergeschäft in Ittlingen (Kreis Heilbronn) Schmuck von bisher unbekanntem Wert gestohlen. Die Täter kamen laut Polizei am späten Dienstagnachmittag mit Sturmhauben und insgesamt einer Schusswaffe in das Geschäft, bedrohten zwei Mitarbeiter und beschädigten mehrere Vitrinen. Genauere Angaben zum Hergang machte eine Polizeisprecherin zunächst nicht. Danach flüchteten die Täter in einem Auto mit ausgeschalteten Scheinwerfern. Eine Fahndung samt Polizeihubschrauber blieb erfolglos.