Duo soll bundesweit aus Läden gestohlen haben - U-Haft

Memmingen (dpa) - Nach einem Diebstahl in einem Drogeriemarkt in Schwaben sind zwei Männer festgenommen und verhaftet worden. Die beiden Männer sollen deutschlandweit etliche Diebstähle verübt haben, wie die Polizei mitteilte. Im baden-württembergischen Villingen-Schwenningen (Schwarzwald-Baar-Kreis) fanden die Ermittler zwei angemietete Lagerhallen, in denen mutmaßliches Diebesgut im Wert von rund 60.000 Euro untergebracht war. Darunter seien vorwiegend hochwertige Kosmetikartikel, Fotozubehör, Werkzeug und Kleidung gewesen.