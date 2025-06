SEK-Beamter bei Durchsuchungen angeschossen

Erneut lässt die Bundesanwaltschaft in mehreren Bundesländern Objekte in der «Reichsbürger»-Szene durchsuchen. Der Einsatz steht im Zusammenhang mit der Groß-Razzia von Anfang Dezember. In Reutlingen gibt es einen Verletzten.