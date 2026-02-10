Extremismus

Durchsuchungen wegen mutmaßlichen Nazi-Shops

CDs, Sticker, Kleidung - die mindestens sechs Verdächtigen sollen die rechtsextreme Szene ausgestattet haben. Was die Beamten bei Durchsuchungen noch fanden.

Von Schlagringen bis zu Fahnen reicht das sichergestellte Material. Foto: --/Polizei Göttingen/dpa
Von Schlagringen bis zu Fahnen reicht das sichergestellte Material.

Göttingen (dpa) - Ein mutmaßlicher Shop für Artikel mit rechtsextremen Motiven ist von der Polizei und Staatsanwaltschaft aufgedeckt worden. In fünf deutschen Bundesländern sowie in der Schweiz wurden dazu vergangenen Donnerstag elf Gebäude durchsucht, wie die Behörden am Dienstag mitteilten. Die Ermittlungen richten sich demnach gegen einen 43-Jährigen sowie fünf Komplizen. Gegen den Hauptbeschuldigten wurde ein Haftbefehl erlassen, der gegen Auflagen außer Vollzug gesetzt wurde.

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Die durchsuchten Gebäude befanden sich neben der Schweiz in den Bundesländern Niedersachsen, Thüringen, Baden-Württemberg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt. In Thüringen entdeckten die Beamten den Angaben nach einen Treffpunkt der rechtsextremistischen Szene.

Hitler-Figuren, Kleidung und Sticker mit Hakenkreuz

Bei den Durchsuchungen wurden nach Behördenangaben neben Tausenden CDs und Schallplatten auch Schlüsselbänder, Bekleidung oder Sticker mit Hakenkreuzen, Reichsadlern, SS-Totenschädeln oder Hitler-Figuren sowie Schlagringe oder nicht frei verkäufliche Sprengkörper sichergestellt.

Unter anderem sollen die Verdächtigen rechtsextreme Musik verkauft haben. Auch sollen sie Szeneartikel mit verfassungswidrigen, rechtsextremen Symbolen oder Motiven von terroristischen beziehungsweise verbotenen Organisationen angeboten haben. Darunter waren den Angaben nach etwa Artikel mit Motiven der verbotenen Gruppen «Blood & Honour» und «Combat 18». Auch Verstöße gegen das Waffengesetz sowie der Handel mit verbotenen Dopingmitteln und verschreibungspflichtigen Arzneimitteln stehen im Raum.

Den Angaben nach wurde seit Anfang des Monats verdeckt gegen die sechs Verdächtigen ermittelt. Erstmals aufgefallen war der Hauptverdächtige bei Ermittlungen der Polizei Oldenburg wegen eines rechtsextremen Musiknetzwerkes.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Cyberattacke auf «The Länd»-Shop
Kriminalität

Cyberattacke auf «The Länd»-Shop

Die Markenkampagne des Landes wird als Erfolg gepriesen. Unbekannte Hacker haben sich nun Zugang zum «The Länd»-Shop verschafft. Was betroffene Kunden jetzt beachten sollten.

31.12.2025

Mehr als 70 Durchsuchungsbeschlüsse gegen Rechtsextreme
Innere Sicherheit

Mehr als 70 Durchsuchungsbeschlüsse gegen Rechtsextreme

Vom Rechtsextremismus geht laut Innenminister Poseck die größte Gefahr für das demokratische Miteinander aus. Bei Durchsuchungen in der rechtsextremen Szene finden Ermittler 2024 zahlreiche Waffen.

30.12.2024

Innere Sicherheit

Polizei: 118 Durchsuchungsbeschlüsse gegen Rechtsextreme

Der Kampf gegen Rechtsextremismus war nach Aussagen von Innenminister Beuth auch 2023 ein Schwerpunkt der hessischen Polizei. Bei Durchsuchungen finden Ermittler zahlreiche Waffen.

21.12.2023

Extremismus

Bundesweite Razzia gegen rechtsextreme Musikszene

Musik hat für die rechtsextreme Szene eine große Bedeutung. Bei zahlreichen Liedern handelt es sich um strafrechtlich relevante volksverhetzende Musik.

26.10.2023

NRW

Nazi-Symbole bei Polizisten? Durchsuchungen bei fünf Beamten

Fünf Polizeibeamte stehen im Verdacht, noch in ihrer Zeit als Polizeianwärter Nazi-Symbole und andere menschenverachtende Inhalte geteilt zu haben. Jetzt gab es Durchsuchungen.

02.08.2023