Dutzende Städte stellen Weichen für Wärmeplanung

Wiesbaden (dpa/lhe) - Dutzende Gemeinden haben in Hessen bereits die politischen Weichen für die kommunale Wärmeplanung gestellt und teils auch Pläne konkretisiert. Dies geht aus einer Antwort des Wirtschafts- und Energieministeriums auf eine Kleine Anfrage der FDP hervor. Im Rahmen einer Umfrage hätten bereits bis Anfang November vergangenen Jahres rund 50 Städte einen politischen Beschluss zur Umsetzung einer kommunalen Wärmeplanung gefasst.

Nach dem neuen Wärmeplanungsgesetz sollen Großstädte bis Ende Juni 2026, kleinere Städte und Gemeinden mit weniger als 100.000 Einwohnern bis Ende Juni 2028 Wärmepläne erstellen. Der Bund unterstützt die Kommunen dabei mit 500 Millionen Euro in den kommenden Jahren. Auch Hessen hat nach der Antwort des Energieministeriums betroffene Kommunen finanziell unterstützt. So seien für vergangenes und dieses Jahr rund 1,4 Millionen Euro in den Haushalt eingestellt worden.