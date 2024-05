DWD erwartet Starkregen in Hessen: Lokale Unwettergefahr

Offenbach (dpa/lhe) - Die Menschen in Hessen müssen sich in den kommenden Tagen auf Gewitter, Regen und stürmische Böen einstellen. Der Donnerstag startet zunächst verbreitet klar und niederschlagsfrei, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte. Ab dem Mittag seien vor allem im Süden und Westen einzelne Schauer und örtlich Gewitter mit Starkregen möglich. Auch mit Sturmböen sei dann zu rechnen. Die Höchstwerte liegen zwischen 19 und 22 Grad und in höheren Lagen bei um die 16 Grad. In der Nacht zum Freitag erwarten die DWD-Meteorologen dann von Südosten aufziehenden Starkregen, es besteht lokale Unwettergefahr.