DWD: Wohl wärmster Sommer in Hessen

Offenbach (dpa/lhe) - Der diesjährige Sommer ist wohl der wärmste, der in Hessen jemals offiziell gemessen wurde. Laut einer vorläufigen Auswertung des Deutschen Wetterdiensts in Offenbach liegt die vorläufige Mitteltemperatur bei 19,9 Grad. Dieser Wert liege 0,1 Grad über dem bisherigen Rekordsommer 2003, erklärten die Meteorologen.

Zudem registrierte der DWD so viele heiße und sehr heiße Tage wie noch nie: Allein an der Station in Frankfurt wurden laut den Angaben 18 Tage mit mehr als 35 Grad registriert. Bad Nauheim setzte am 27. Juni mit 41,3 Grad einen neuen hessischen Temperaturrekord.

Und wie steht es um die Trockenheit?

Die diesjährige Saison zählt laut DWD zu den zehn trockensten seit Aufzeichnungsbeginn im Jahr 1881. «Mit voraussichtlich rund 126 Liter pro Quadratmeter fielen etwa 57 Prozent des üblichen Sommerniederschlags (222 Liter pro Quadratmeter)», hieß es.

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Dass die großräumige Trockenheit lokale Unwetter keineswegs ausschloss, habe sich am Abend des 19. August gezeigt: Laut den Angaben gab es sechs bestätigte Tornados in Hessen.

Mit rund 786 Sonnenstunden nimmt der diesjährige Sommer laut der vorläufigen Bilanz zudem einen Platz unter den fünf sonnigsten Sommern seit 1951 ein.

Deutlich mehr Hitzetote dieses Jahr

In diesem Jahr sind nach Schätzungen des Robert Koch-Instituts (RKI) in Hessen etwa 2.190 Menschen wegen Hitze gestorben. Die Zahl umfasst hitzebedingte Sterbefälle bis Mitte August, wie aus dem RKI-Wochenbericht zur hitzebedingten Mortalität hervorgeht. Das seien deutlich mehr als in jedem einzelnen Gesamtjahr seit 2016.

Die meisten Hitzetoten in den vergangenen zehn Jahren hatte es bisher 2018 gegeben - damals waren es in Hessen im gesamten Jahr etwa 1.160.