Dynamo Dresden in Mannheim vor dem Zweitliga-Aufstieg

Dresden (dpa) - Nach dem Eigentor-Drama von Dynamo Dresden in Bielefeld soll nun in Mannheim der vorzeitige Sprung in die 2. Fußball-Bundesliga gelingen. «Ob es gegen den Tabellen-Zweiten oder gegen eine Mannschaft geht, die unten drinsteht, wir haben da keine andere Herangehensweise», sagte Trainer Thomas Stamm vor dem vorletzten Punktspiel in Liga drei an diesem Samstag (14.00 Uhr/MagentaSport/MDR) bei Waldhof Mannheim. 3.800 Fans werden Dynamo begleiten.