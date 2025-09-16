Pedelec oder E-Bike?

E-Bike ist nicht gleich E-Bike

Im Volksmund gilt jedes Elektrofahrrad als E-Bike. Das ist falsch.

E-Bike oder Pedelec? (Symbolbild) Foto: Leonie Asendorpf/dpa
E-Bike oder Pedelec? (Symbolbild)
Bitte warten Sie während wir den Zugang überprüfen.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Umfrage: Mehr als jeder Vierte hat ein E-Bike
Verkehr

Umfrage: Mehr als jeder Vierte hat ein E-Bike

Wo in Deutschland sind die meisten Elektrofahrräder unterwegs? Eine Umfrage gibt Aufschluss darüber. Und auch darüber, ob der E-Bike-Boom beendet ist oder nicht.

22.08.2025

Umfrage: Jeder vierte Hesse hat ein E-Bike
Radeln mit Unterstützung

Umfrage: Jeder vierte Hesse hat ein E-Bike

Fahrräder mit Elektromotor sind zunehmend verbreitet - auch in Hessen. Im bundesweiten Vergleich ist der Anteil der E-Bike-Besitzer aber noch nicht besonders hoch.

22.08.2025

Nicht nur Tempo: Warum Pedelec-Unfälle so oft tödlich enden
Verkehrstote

Nicht nur Tempo: Warum Pedelec-Unfälle so oft tödlich enden

Pedelecs sind beliebt, aber auch riskant: In diesem Jahr kamen bereits mehr Menschen bei Unfällen ums Leben als im Vorjahr. Warum das Risiko steigt.

08.08.2025

Umfrage: Fast jeder vierte Hesse besitzt ein E-Bike
Pedelecs

Umfrage: Fast jeder vierte Hesse besitzt ein E-Bike

Bundesweit geht der Trend weiter zum Radeln mit elektrischer Unterstützung, doch in Hessen sinkt der Anteil der E-Bike-Fahrer sogar etwas.

27.06.2024

Unfälle mit Pedelecs und ihre Ursachen
Verkehr

Unfälle mit Pedelecs und ihre Ursachen

Mit dem Start der Fahrradsaison sind auch wieder mehr Menschen mit Pedelecs unterwegs - Räder, die zuletzt wegen steigender Unfallzahlen für Aufsehen sorgten. Was sind die Ursachen dafür?

16.04.2024