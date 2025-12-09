Unfall E-Roller erfasst Frau: Fahrer soll auf Handy geschaut haben Ein E-Scooter-Fahrer übersieht eine Frau auf einem Feldweg – mit schlimmen Folgen. 09.12.2025 Merken Teilen Artikel teilen Facebook WhatsApp E-Mail Feedback Foto: Daniel Karmann/dpa Die Frau wurde bei dem Unfall schwer verletzt. (Symbolbild) Bitte warten Sie während wir den Zugang überprüfen. Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns. Zur Startseite Ähnliche Artikel Unfall Auto erfasst zehnjährigen E-Scooter-Fahrer in Hünfelden Bei einem Unfall gerät ein Kind mit den Beinen unter ein Auto und wird leicht verletzt. Es hat einen E-Tretroller gelenkt. Ab welchem Alter ist das überhaupt erlaubt? 24.08.2025 Unfälle Lastwagen erfasst E-Scooter-Fahrer - 29-Jähriger stirbt Ein 29-Jähriger ist mit einem E-Scooter unterwegs, als ein Lastwagenfahrer abbiegt. Der Mann auf dem E-Scooter wird erfasst. Jede Hilfe kommt für ihn zu spät. 22.07.2025 Verkehr Straßenbahn erfasst E-Scooter-Fahrer - Mann schwer verletzt Ein E-Scooter-Fahrer überquert in Mannheim eine Straße im Bereich einer Fußgängerampel. Es kommt zur Kollision mit einer Straßenbahn. 14.02.2025 Landgericht Frankfurt Versuchter Mord an E-Scooter-Fahrer: Mann entschuldigt sich Ein E-Scooter-Fahrer wird nachts in Frankfurt von einem Auto erfasst und lebensgefährlich verletzt. Der Autofahrer soll führerscheinlos und betrunken unterwegs gewesen sein. Nun läuft der Prozess. 17.01.2025 Bodenseekreis Betrunkene E-Scooter-Fahrer in der ersten Mainacht unterwegs 01.05.2023