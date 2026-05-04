E-Scooter-Akku brennt - Mehr als 30 Hausbewohner evakuiert

Heidenheim an der Brenz (dpa/lsw) - Wegen eines nächtlichen Feuers sind mehr als 30 Bewohner aus zwei Häusern in Heidenheim an der Brenz evakuiert worden. Nach bisherigen Polizeierkenntnissen ist wohl der Akku eines E-Scooters in einem der Häuser in Brand geraten. In der Folge seien auch im Keller liegende Gasflaschen explodiert, teilte die Polizei mit.