Feuer in der Nacht

E-Scooter-Akku brennt - Mehr als 30 Hausbewohner evakuiert

Im Keller eines Mehrfamilienhauses gerät der Akku eines E-Scooters in Brand. Das hat auch Auswirkungen auf die Bewohner im Nachbarhaus.

33 Menschen wurden wegen des Feuers evakuiert. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa
33 Menschen wurden wegen des Feuers evakuiert. (Symbolbild)

Heidenheim an der Brenz (dpa/lsw) - Wegen eines nächtlichen Feuers sind mehr als 30 Bewohner aus zwei Häusern in Heidenheim an der Brenz evakuiert worden. Nach bisherigen Polizeierkenntnissen ist wohl der Akku eines E-Scooters in einem der Häuser in Brand geraten. In der Folge seien auch im Keller liegende Gasflaschen explodiert, teilte die Polizei mit.

Im Brandgebäude befanden sich den Angaben eines Polizeisprechers nach sechs Wohnungen mit 15 Menschen. Auch aus dem Nachbarhaus seien 18 Menschen evakuiert worden. Grund dafür war demnach der starke Rauch. 

Verletzt wurde niemand. Die Menschen konnten nach den Löscharbeiten wieder in ihre Wohnungen zurück. Die Schadenshöhe beträgt schätzungsweise rund 50.000 Euro.

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