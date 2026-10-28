2. Runde des DFB-Pokals

«Echt harte Arbeit»: Augsburger Erleichterung in Aspach

Nach fünf sieglosen Pflichtspielen meldet sich der FCA im Pokal zurück. Trotz aller Mühe bei Drittligist Großaspach: Seine Mannschaft verdiene ein «Riesenkompliment», meint Trainer Manuel Baum.

Der FC Augsburg steht im Achtelfinale des DFB-Pokals. Foto: Jan-Philipp Strobel/dpa
Der FC Augsburg steht im Achtelfinale des DFB-Pokals.

Aspach (dpa) - Gestrauchelt, aber nicht gefallen. Das 4:2 (2:1) des FC Augsburg in der zweiten DFB-Pokal-Runde bei der SG Sonnenhof Großaspach war ein Kraftakt, doch Trainer Manuel Baum trotz der zwischenzeitlichen Probleme seiner Mannschaft sehr zufrieden. «Wir sind richtig froh, dass wir weitergekommen sind», sagte der Coach des Fußball-Bundesligisten nach dem Sieg beim Drittliga-Club am Dienstagabend. «Aber es war echt harte Arbeit.»

Der 47-Jährige machte seiner Elf ein «Riesenkompliment» dafür, wie sie mit dem 2:2 nach 2:0-Führung umgegangen sei. Seinem Gefühl nach habe sie «fast noch ruhiger weitergespielt als davor», zugleich aber «brutal gut verteidigen und immer wachsam sein» müssen. Die Joker Arijon Ibrahimovic und Anton Kade sorgten mit ihren Toren schließlich noch für ein Augsburger Happy End. Zuvor hatte der Portugiese Rodrigo Ribeiro zweimal für die Gäste getroffen.

«Das Allerwichtigste war, dass wir uns wieder ein gutes Gefühl geholt haben», sagte Sportdirektor Benjamin Weber nach dem Achtelfinal-Einzug des FCA. Das gelte auch unabhängig von der Ligazugehörigkeit des Gegners. Zuvor waren die Fuggerstädter fünf Pflichtspiele lang sieglos geblieben. In der Bundesliga empfangen sie am Samstag (15.30 Uhr/Sky) den Tabellendritten SC Freiburg.

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