Fußball-Nationalmannschaft

Effenberg: Nagelsmann geht großes Risiko mit Neuer ein

Effenberg warnt: Nagelsmann setzt im DFB-Tor alles auf Neuer, obwohl dessen Fitness wackelt. Was passiert, wenn der 40-Jährige ausfällt?

Julian Nagelsmann holt Manuel Neuer zurück. Foto: Federico Gambarini/dpa
Julian Nagelsmann holt Manuel Neuer zurück.

Berlin (dpa) - Ex-Fußballprofi Stefan Effenberg sieht in der Entscheidung von Bundestrainer Julian Nagelsmann für die WM-Rückkehr von Manuel Neuer ins DFB-Tor ein großes Risiko. «Denn die Fitness und Gesundheit des mittlerweile 40-jährigen Neuer ist stets ein Thema», schrieb Effenberg in seiner Kolumne für das Nachrichtenportal «t-online». «Nicht ohne Grund stand er nur in 37 von 54 Saisonspielen auf dem Platz.» Erst im letzten Saisonspiel des FC Bayern war Neuer wegen Waden-Beschwerden ausgewechselt worden. 

Effenberg warnt vor einem Ausfall des Torhüters in der Turnier-Vorbereitung, die Nagelsmann in Nöte bringen würde. «Dann kann ihm diese Entscheidung noch auf die Füße fallen. Neuer soll offensichtlich seine Trumpfkarte für das Turnier sein – wenn er diese aber verliert, hat er nichts mehr», schrieb Effenberg.

Der 57-Jährige sieht aber auch Fragezeichen bei Neuers Leistungsfähigkeit. «Manuel Neuer ist unbestritten an guten Tagen weiterhin einer der besten Torhüter der Welt – aber: Mittlerweile schleichen sich in sein Spiel auch fast regelmäßig kleinere oder größere Fehler ein.»

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

Effenberg: Hätte verstanden, wenn Baumann zurückgetreten wäre

Nagelsmann hatte am Donnerstag die Kehrtwende offiziell gemacht, die sich zuvor mehrere Tage abgezeichnet hatte: Der nach der EM 2024 zurückgetretene Neuer fährt als Nummer eins der deutschen Fußball-Nationalmannschaft mit zur WM in diesem Sommer. 

Für den Weltmeister von 2014 wird Oliver Baumann von der TSG 1899 Hoffenheim seinen Posten wieder räumen müssen. Neuer hatte zuvor immer wieder erklärt, dass sein Rücktritt unumstößlich sei und Nagelsmann auf Baumann gesetzt. «Ich hätte es auch sehr gut verstehen können, wäre Baumann nun aus der deutschen Nationalmannschaft zurückgetreten», schrieb Effenberg. Der Hoffenheimer will aber auch als Nummer zwei mit zum Turnier fahren.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Effenberg kritisiert Nagelsmann: «Was denkt er sich dabei?»
Nach Aussagen über Undav

Effenberg kritisiert Nagelsmann: «Was denkt er sich dabei?»

Stefan Effenberg kritisiert die DFB-Elf nach den Spielen in der Schweiz und gegen Ghana. Er sieht keine Fortschritte. Für den Umgang des Bundestrainers mit Deniz Undav hat Effenberg wenig Verständnis.

31.03.2026

Ungarn «andere Nummer»: Manuel Neuer warnt
Fußball-EM

Ungarn «andere Nummer»: Manuel Neuer warnt

Vor der EM patzte Manuel Neuer, Diskussion um die Nummer eins wurden laut. Doch den DFB-Torwart ließ das kalt. Nach dem Sieg gegen Schottland warnt er vor Ungarn.

17.06.2024

Nagelsmann übertönt alle Zweifel: «Können Großes erreichen»
Nationalmannschaft

Nagelsmann übertönt alle Zweifel: «Können Großes erreichen»

Pascal Groß rettet die EM-Stimmung im Land und den deutschen EM-Spielern ein entspanntes Familien-Wochenende. Der Bundestrainer hält konsequent Kurs und will eine Torwart-Debatte abwürgen.

08.06.2024

Effenberg sieht in Kompany als Bayern-Trainer kein Risiko
Bundesliga

Effenberg sieht in Kompany als Bayern-Trainer kein Risiko

Der junge Vincent Kompany ist als möglicher Trainer beim FC Bayern München im Gespräch. Für Ex-Nationalspieler Stefan Effenberg ergibt das Sinn.

24.05.2024

Nationalmannschaft

Effenberg zur DFB-Krise: «Neuer Trainer muss kommen»

Nach dem 1:4 gegen Japan steht für Stefan Effenberg fest: Bundestrainer Hansi Flick ist nicht mehr zu halten. Mario Basler sieht dagegen «elf Blinde» als hauptverantwortlich.

10.09.2023