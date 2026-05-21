Effenberg: Nagelsmann geht großes Risiko mit Neuer ein

Berlin (dpa) - Ex-Fußballprofi Stefan Effenberg sieht in der Entscheidung von Bundestrainer Julian Nagelsmann für die WM-Rückkehr von Manuel Neuer ins DFB-Tor ein großes Risiko. «Denn die Fitness und Gesundheit des mittlerweile 40-jährigen Neuer ist stets ein Thema», schrieb Effenberg in seiner Kolumne für das Nachrichtenportal «t-online». «Nicht ohne Grund stand er nur in 37 von 54 Saisonspielen auf dem Platz.» Erst im letzten Saisonspiel des FC Bayern war Neuer wegen Waden-Beschwerden ausgewechselt worden.

Effenberg warnt vor einem Ausfall des Torhüters in der Turnier-Vorbereitung, die Nagelsmann in Nöte bringen würde. «Dann kann ihm diese Entscheidung noch auf die Füße fallen. Neuer soll offensichtlich seine Trumpfkarte für das Turnier sein – wenn er diese aber verliert, hat er nichts mehr», schrieb Effenberg.

Der 57-Jährige sieht aber auch Fragezeichen bei Neuers Leistungsfähigkeit. «Manuel Neuer ist unbestritten an guten Tagen weiterhin einer der besten Torhüter der Welt – aber: Mittlerweile schleichen sich in sein Spiel auch fast regelmäßig kleinere oder größere Fehler ein.»

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal! Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert. Zum Kanal Impressum

Effenberg: Hätte verstanden, wenn Baumann zurückgetreten wäre

Nagelsmann hatte am Donnerstag die Kehrtwende offiziell gemacht, die sich zuvor mehrere Tage abgezeichnet hatte: Der nach der EM 2024 zurückgetretene Neuer fährt als Nummer eins der deutschen Fußball-Nationalmannschaft mit zur WM in diesem Sommer.