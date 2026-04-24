Ehefrau nach Trennung erstochen – Urteil erwartet

Kassel (dpa/lhe) - Im Verfahren gegen einen 47-Jährigen wegen Mordes an seiner Ehefrau vor dem Landgericht Kassel wird heute (9.00 Uhr) das Urteil erwartet. Der Mann soll mindestens sechsmal auf seine Frau eingestochen haben, weil sie sich eine Woche vor der Tat von ihm getrennt hatte. Er steht wegen Mordes vor Gericht.

Das Paar war laut Anklage seit 2022 verheiratet. Am 2. Juli 2025 soll die Frau ihrem Mann mitgeteilt haben, dass sie sich endgültig von ihm trennen wolle. Sie hatte demnach zuvor erfahren, dass sich ihr Mann auf diversen kostenpflichtigen Datingseiten angemeldet hatte.

Angeklagter hat Tat eingeräumt

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Nach Ansicht der Staatsanwaltschaft wollte der Angeklagte die Trennung nicht akzeptieren. Er sei eifersüchtig gewesen, weil er davon ausgegangen sei, dass seine Frau eine Affäre mit einem anderen Mann habe. Das habe er nicht dulden wollen. Die Anklagebehörde geht von Mord aus niedrigen Beweggründen aus.