Ehekrach mit verletzter Frau - Polizeieinsatz

Illingen (dpa/lsw) - Ein Ehekrach in Illingen im Enzkreis hat einen größeren Polizeieinsatz ausgelöst. Dieser endete mit der Festnahme des Ehemannes, wie das Polizeipräsidium Pforzheim mitteilte. Der 43-Jährige sei am Nachmittag mit seiner 41-jährigen Ehefrau in der Wohnung in einen Streit geraten. In dessen Verlauf habe er ihr mit einer Flasche Verletzungen an der Hand zugefügt.