Ehemalige Jugendherberge soll Flüchtlingsheim werden

Rüdesheim (dpa/lhe) - Die seit fünf Jahren nicht mehr genutzte Jugendherberge im touristischen Städtchen Rüdesheim am Rhein soll ein Flüchtlingsheim werden. Bis zu 140 Schutzsuchende könnten in dem alten Gebäude nach Renovierungen voraussichtlich vom 1. Oktober an eine Unterkunft finden, teilte der Rheingau-Taunus-Kreis am Freitag mit. Zuvor sei am 9. Juli eine Informationsveranstaltung für Bürger geplant. Landrat Sandro Zehner (CDU) erklärte, oft gebe es in diesen Fällen viele Fragen und Sorgen, die im Gespräch gut ausgeräumt werden könnten.