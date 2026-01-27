Fußball

Ehemaliger Schiedsrichter Eugen Strigel gestorben

Strigel prägte über viele Jahre das Schiedsrichterwesen in Deutschland. Erst als Referee, später als Lehrwart, TV-Experte und internationaler Schiedsrichter-Beobachter. Jetzt ist er gestorben.

Der langjährige Schiedsrichter und Lehrwart Eugen Strigel ist gestorben. (Archivbild) Foto: picture alliance / dpa
Der langjährige Schiedsrichter und Lehrwart Eugen Strigel ist gestorben. (Archivbild)

Frankfurt/Main (dpa) - Eugen Strigel ist tot. Wie der Deutsche Fußball-Bund (DFB) aus Familienkreisen erfuhr, starb der frühere Bundesliga-Schiedsrichter und spätere Lehrwart im Alter von 76 Jahren. 

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

«Wir sind tieftraurig und bestürzt von Eugens Tod. Noch bis vor einigen Monaten war er jede Woche unterstützend im Video-Assist-Center in Köln im Einsatz, zuletzt begleitete er mich bei manchen Beobachtungen im Stadion. Er wird uns nicht nur als stets kompetenter Ansprechpartner oder Motivator fehlen, sondern in erster Linie auch als Mensch und Freund», sagte Knut Kircher, Geschäftsführer Sport und Kommunikation der DFB Schiri GmbH.

«Pfiff des Tages» im «Aktuellen Sportstudio»

Strigel leitete in seiner Laufbahn zwischen 1987 und 1995 70 Bundesliga-Partien und beendete seine aktive Karriere mit dem DFB-Pokalfinale 1995 zwischen Borussia Mönchengladbach und dem VfL Wolfsburg. Danach wurde er Schiedsrichter-Lehrwart. 15 Jahre kümmerte er sich um die Aus- und Weiterbildung der deutschen Referees. Von 1998 bis 2010 war er stellvertretender Schiedsrichter-Chef des DFB.

Bekanntheit erlangte er auch durch den «Pfiff des Tages». Ein Format, mit dem Strigel im «Aktuellen Sportstudio» des ZDF die Schiedsrichterleistungen bei der WM 2002 und der EM 2004 sowie Entscheidungen seiner ehemaligen Kollegen in der Bundesliga kommentierte.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite

Ehemaliger DGB-Chef Michael Sommer gestorben

30.06.2025

DFB-Lehrwart: «Schiedsrichter hat sich korrekt verhalten»
Nach Feuerzeugwurf bei Union

DFB-Lehrwart: «Schiedsrichter hat sich korrekt verhalten»

Bochums Torwart wird von einem Feuerzeug am Kopf getroffen. DFB-Lehrwart Lutz Wagner erklärt, warum die Mannschaften weiterspielen mussten. Und er sagt, wer am Ende am Zug ist.

15.12.2024

Nagelsmanns Handspiel-Ärger: Video-Referee trägt Hauptschuld
Fußball-Nationalmannschaft

Nagelsmanns Handspiel-Ärger: Video-Referee trägt Hauptschuld

Die Hand-Diskussion begleitet die DFB-Elf bis zum Ende des Länderspieljahres. Der Pfiff von Budapest erinnert schmerzhaft an die EM. Der Bundestrainer macht nicht nur den Referee verantwortlich.

20.11.2024

Bundesliga

«Eine Frechheit»: Darmstadt hadert mit Referee

Nach dem 3:3 zwischen Darmstadt 98 und Borussia Mönchengladbach kochen die Emotionen beim Aufsteiger hoch. Die Hessen hadern mit dem Platzverweis gegen Abwehrspieler Maglica.

18.09.2023

Fußball

Darmstadt hadert mit Referee - Fritsch: «Eine Frechheit»

Nach dem 3:3 zwischen Darmstadt 98 und Borussia Mönchengladbach kochen die Emotionen beim Aufsteiger hoch. Die Hessen hadern mit dem Platzverweis gegen Abwehrspieler Maglica.

18.09.2023