Schlagermusik

Ehre für Roland Kaiser: Eintrag ins Goldene Buch

Mit 74 Jahren ist der Schlagersänger auf Tournee und tritt auch in Kassel auf. Am Nachmittag vor seinem großen Auftritt verewigt er sich.

Roland Kaiser in Kassel. Foto: Swen Pförtner/dpa
Roland Kaiser in Kassel.

Kassel (dpa/lhe) - Schlagerlegende Roland Kaiser hat sich in das Goldene Buch der Stadt Kassel eingetragen. Dies sei ihm «eine besondere Ehre», sagte der 74-Jährige, der im Rahmen seiner Open Air-Tournee am Abend ein Konzert in der Stadt gab im Vorfeld. Er freue sich sehr über diese Wertschätzung. 

Oberbürgermeister Sven Schoeller (Grüne) erklärte, Kaiser stehe «für musikalische Beständigkeit, Authentizität und außergewöhnliche Publikumsnähe». Seit Jahrzehnten präge er die deutsche Musiklandschaft und begeistere Menschen weit über Genregrenzen hinweg.

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