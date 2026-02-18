Retter für Eichbaum gesucht

Eichbaum-Brauerei: Investorensuche und Stellenabbau im Fokus

Investorensuche, Stellenabbau und der Verkauf von Karamalz: Wie will Eichbaum trotz Krise Marke und Arbeitsplätze retten?

Stellenabbau bei Eichbaum geplant. (Foto-Archiv) Foto: Wolfgang Jung/dpa
Stellenabbau bei Eichbaum geplant. (Foto-Archiv)

Mannheim (dpa/lsw) - Nach der Insolvenz der Privatbrauerei Eichbaum in Mannheim gehen die Gespräche mit den Investoren in die entscheidende Phase. Geschäftsführer Uwe Aichele sagte der Deutschen Presse-Agentur, unter den Interessenten seien Finanzinvestoren und strategische Investoren. Es seien intensive Gespräche. «Der deutsche Biermarkt ist sehr schwierig.» Ziel sei es, den Standort und die Marke zu erhalten.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Zugleich bestätigte Aichele einen Bericht des «Mannheimer Morgen», wonach ein größerer Personalabbau bevorsteht. Es seien knapp 100 Personen betroffen. Die Zahl der Beschäftigten soll in den kommenden Monaten auf unter 200 sinken. Faktisch soll damit rund jede dritte Stelle in der Brauerei wegfallen: Aktuell arbeiten bei dem Unternehmen noch knapp 290 Menschen. «Auch für uns ist das ein sehr schmerzhafter Schritt. Aber nur so erhalten wir uns eine Chance, den Rest der Brauerei zu retten», sagte Aichele, einer der beiden aktuellen Eichbaum-Geschäftsführer dem «Mannheimer Morgen». «Für alle verbleibenden Interessenten ist aber auch die Bedingung, dass die Personalstruktur an das aktuelle Produktionsvolumen angepasst wird», sagte Co-Geschäftsführer Frank Reifel dem Blatt.

«Es bedarf einer echten Rettung des Brauereistandorts in Mannheim», sagte der Landesbezirksvorsitzende der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG), Hakan Ulucay. Eichbaum gehöre zu Mannheim, ohne Wenn und Aber. Es geht jetzt darum, dass es für die verbleibenden Beschäftigten weiter gehe und sie wieder auf sichere Arbeitsplätze bauen könnten. 

Antrag auf Insolvenz Ende Oktober

Die Brauerei hatte Ende Oktober den Antrag auf ein Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung gestellt. Im Export war der Umsatz zurückgegangen, im Inland sank die Nachfrage. Das führte zu einem erheblichen Liquiditätsengpass. Das Unternehmen liefert eigenen Angaben zufolge weltweit in mehr als 60 Länder. Es soll von einer reinen Brauerei zu einem breiter aufgestellten Getränkehersteller umgebaut werden. 

Eigenverwaltung bedeutet, dass das Unternehmen während des Verfahrens die Verfügungsgewalt behält und damit entscheidungs- und handlungsfähig bleibt. Dem Unternehmen ist ein Sachwalter zur Seite gestellt, der die Geschäftsführung überwacht. Weil der Bierkonsum in Deutschland seit Jahren zurückgeht, laufen die Geschäfte bei vielen Brauereien nicht gut.

Erst kürzlich war bekanntgeworden, dass Eichbaum seine Marke Karamalz samt Produktion an Veltins verkauft hat. Der Verkaufspreis wurde nicht genannt. Der Erlös daraus habe wohl die finanzielle Lage bei der Brauerei nicht stabilisieren können, vermutete der Sprecher des Betriebsrats.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Veltins übernimmt Karamalz – Malzgetränke-Markt in Bewegung
Marke in neuen Händen

Veltins übernimmt Karamalz – Malzgetränke-Markt in Bewegung

Karamalz kommt künftig aus dem Sauerland. Die Großbrauerei Veltins hat die Marke übernommen. Das könnten nach einer Experteneinschätzung auch für mehr Wettbewerb bei Malzgetränken sorgen.

17.12.2025

Brauerei Eichbaum hofft auf Investor und Neuanfang
Bierhersteller sucht Retter

Brauerei Eichbaum hofft auf Investor und Neuanfang

Nach der Insolvenz setzt Eichbaum auf einen Investor. Die Geschäftsführung will den Standort sichern und möglichst viele Jobs erhalten.

02.12.2025

Hütt-Brauerei schließt – Marken bleiben erhalten
Brauwirtschaft

Hütt-Brauerei schließt – Marken bleiben erhalten

Die Hütt-Brauerei in Baunatal schließt nach 270 Jahren. Die Marken Hütt und Hessische Löwen werden künftig von einer anderen Brauerei weitergeführt. Rund 40 Mitarbeiter verlieren ihren Arbeitsplatz.

12.11.2025

Brauerei-Insolvenz: So soll Eichbaum gerettet werden
Bierhersteller in Schieflage

Brauerei-Insolvenz: So soll Eichbaum gerettet werden

Die Brauerei Eichbaum kämpft nach Umsatzeinbrüchen ums Überleben. Wie der Sanierungsplan in Eigenverwaltung aussehen soll und warum der Verkauf von Karamalz nicht reichte.

01.11.2025

Mannheim: Mehr als 300 Beschäftigte von Eichbaum-Insolvenz betroffen
Brauerei in Schieflage

Mannheim: Mehr als 300 Beschäftigte von Eichbaum-Insolvenz betroffen

Trotz Verkaufs der Kultmarke Karamalz: Die Finanzkrise bei Eichbaum spitzt sich zu. Was Betriebsrat und Gewerkschaft fordern – und warum die Belegschaft jetzt um Transparenz kämpft.

30.10.2025