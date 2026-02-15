Eichner bleibt trotz 1:5 Trainer des Karlsruher SC

Karlsruhe (dpa) - Zwei Tage nach dem 1:5 in Nürnberg hat Fußball-Zweitligist Karlsruher SC seinem angezählten Trainer Christian Eichner das Vertrauen ausgesprochen. Eine Analyse habe zu dem Entschluss geführt, «auch gegen Kiel mit Christian Eichner gemeinsam anzugreifen und alles in die Waagschale zu werfen», schrieb Sport-Geschäftsführer Mario Eggimann am Abend auf dem Instagram-Kanal des Tabellenelften.

«Wir haben uns mit Christian Eichner und der Mannschaft zusammengesetzt, die Situation genau analysiert und von der inneren Einstellung bis zum tatsächlichen Einsatz auf dem Platz zahlreiche Punkte besprochen, bei denen Handlungsbedarf besteht», erklärte Eggimann. Eichner ist seit mehr als sechs Jahren Trainer des KSC.

KSC empfängt am Samstag Holstein Kiel