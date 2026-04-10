Eichner jubelt: KSC siegt im ersten Spiel der Abschiedstour

Karlsruhe (dpa) - Die Abschiedstournee von Trainer Christian Eichner beim Karlsruher SC hat mit einem deutlichen Sieg begonnen. Zwei Tage nach seinem verkündeten Aus zum Sommer drehten die Badener einen Rückstand gegen Arminia Bielefeld und feierten in der 2. Fußball-Bundesliga ein 4:1 (1:1).

Die glänzende zweite Hälfte durfte Eichner ebenso freuen wie das Ergebnis. Nach dieser Saison muss der Coach nach mehr als sechs Jahren Amtszeit - und trotz eines bis 2027 laufenden Vertrags - gehen.

Rückschlag für die Arminia

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Für die Bielefelder ist die Niederlage nach zuvor zwei Siegen ein Rückschlag im Abstiegskampf. Der Abstand auf den Relegationsrang beträgt vor Auftritten von Konkurrenten nur zwei Punkte.

Foto: Uli Deck/dpa Robin Knoche spitzelte den Ball nach einem langen Einwurf zum zwischenzeitlichen 1:0 der Gäste ins Tor.

Der KSC war zunächst schwer in die Partie gekommen und kassierte früh einen Dämpfer. Nach einem weiten Einwurf spitzelte Abwehrspieler Robin Knoche den Ball für die anfangs besseren Bielefelder ins Netz (11. Minute). Die Badener antworteten jedoch schnell. Toptalent Louey Ben Farhat glich mit einem Kontertor nach feiner Vorlage von Kapitän Marvin Wanitzek aus (18.).

Torwart-Fehler und starker Wanitzek entscheiden die Partie

In der zweiten Halbzeit steigerten sich die Gastgeber erheblich und verdienten sich den Erfolg. Zunächst platzierte Verteidiger Christoph Kobald zur Führung den Ball ins rechte untere Eck (62.)

Rund eine Viertelstunde vor Schluss trudelte eine aufspringende Freistoß-Hereingabe von Wanitzek ins Tor (77.). Bielefelds Keeper Jonas Kersken sprang der Ball dabei durch die Arme. Im Stadion wurde zunächst Fabian Schleusener als Torschütze angegeben, der Stürmer hatte den Ball aber nicht mehr berührt. Nach Vorlage von Wanitzek erzielte Shio Fukuda kurz vor Schluss den Endstand (89.). Ein weiterer KSC-Treffer zählte zuvor wegen einer Abseitsstellung nicht.