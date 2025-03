Eier auch in Hessen knapper und teurer

Friedrichsdorf/Kassel (dpa/lhe) - Eier werden auch in Hessen teurer und knapper. Ein Osterfest ohne Eier ist aber wohl nicht zu befürchten: «Wir werden auch in Hinblick auf Ostern weiterhin Eier in unseren Supermarktregalen vorfinden», sagte eine Sprecherin des Hessischen Bauernverbands auf Anfrage. «Aber natürlich kann es sein, dass nicht alle Haltungsformen jederzeit verfügbar sind und die Herkunft der Eier ein weiterer Faktor sein kann.»