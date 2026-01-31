Kriminalität

Eier und Steine fliegen von Brücke auf fahrende Autos

Von einer Brücke in Heidelberg werfen unbekannte Täter Eier und Steine. Zwei Fahrzeuge werden getroffen. Die Polizei ermittelt.

Die Polizei nimmt die Ermittlungen auf. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa
Die Polizei nimmt die Ermittlungen auf. (Symbolbild)

Heidelberg (dpa/lsw) - Mit Eiern und Steinen haben mehrere Täter von einer Brücke in Heidelberg auf fahrende Autos geworfen. Die Täter trafen am Freitagabend zwei Fahrzeuge, verletzt wurde jedoch niemand, wie die Polizei mitteilte. Es entstand ein Sachschaden von rund 500 Euro. Die Polizei ermittelt nun gegen die unbekannten Werfer.

