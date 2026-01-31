Eier und Steine fliegen von Brücke auf fahrende Autos
Von einer Brücke in Heidelberg werfen unbekannte Täter Eier und Steine. Zwei Fahrzeuge werden getroffen. Die Polizei ermittelt.
Heidelberg (dpa/lsw) - Mit Eiern und Steinen haben mehrere Täter von einer Brücke in Heidelberg auf fahrende Autos geworfen. Die Täter trafen am Freitagabend zwei Fahrzeuge, verletzt wurde jedoch niemand, wie die Polizei mitteilte. Es entstand ein Sachschaden von rund 500 Euro. Die Polizei ermittelt nun gegen die unbekannten Werfer.