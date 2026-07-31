Ein Flügel steht bereit - Grönemeyer bei Poetik-Dozentur

Tübingen (dpa) - Über Lyrik zu sprechen bei der Tübinger Poetik-Dozentur ist normal, in diesem Jahr ist auch Sänger Herbert Grönemeyer («Bochum») zu Gast - laut Mitteilung der Universität Tübingen gebe es neben Gesprächen auch Musik. «Es steht schon ein Flügel im Raum», sagte Sprecherin Sara Bangert. Ob Grönemeyer spielen und singen werde, werde später bekanntgegeben.

Neben dem 70 Jahre alten Grönemeyer werden laut Mitteilung Nora Gomringer (freie Lyrikerin und Spoken-Word-Poetin) und Michael Lentz (Schriftsteller, Schöpfer akustischer Literatur und improvisierter Musik) vom 16. bis zum 20. November 2026 erwartet. Die Vorlesungen, Gespräche und Konzerte finden jeweils um 19.00 Uhr statt. Es gibt demnach auch einen Livestream. Warum die drei Persönlichkeiten eingeladen wurden? «Nora Gomringer, Herbert Grönemeyer und Michael Lentz bieten ein bewegendes, seelenvolles und vielschichtiges Zeugnis dessen, was es heißt, Mensch zu sein», steht in der Mitteilung.

Die Tübinger Poetik-Dozentur ist ein Projekt der Stiftung Würth und wird von der Adolf Würth GmbH & Co KG gefördert. Einmal im Jahr kommen Autorinnen oder Autoren, um öffentliche Vorlesungen zu halten und Workshops für Studierende anzubieten. Den Auftakt bildet eine Lesung in der Kunsthalle Würth am 15. November. Grönemeyers Auftritt bei der 39. Auflage der Dozentur sei am 10. November in der Neuen Aula gemeinsam mit Michael Lentz.