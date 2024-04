Ein Jahr nach Brand im Haus des «Kannibalen von Rotenburg»

In dem Ermittlungsverfahren geht es um insgesamt vier Brände, die zwischen dem 6. und dem 17. April 2023 in Alheim-Heinebach sowie Rotenburg-Wüstefeld gelegt worden sein sollen. Das in der mutmaßlichen Brandserie zuletzt abgebrannte Haus in Rotenburg an der Fulda stand seit Jahren leer. Der ehemalige Bewohner des Hauses sitzt wegen Mordes und Störung der Totenruhe in Haft. Der Computertechniker hatte im Jahr 2001 einen Internet-Bekannten getötet, zerlegt und Teile des Körpers gegessen.