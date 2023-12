Ein Schwerverletzter: Auto auf Bundesstraße überschlagen

Sulzbach (dpa/lhe) - Ein 22-Jähriger hat sich in Südhessen mit seinem Auto überschlagen und ist dabei schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, verlor der Fahrer am Donnerstag aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug. Auf der Bundesstraße 8 bei Sulzbach (Taunus) kollidierte der Pkw mit einer Leitplanke und überschlug sich. Der Fahrer wurde in ein Krankenhaus gebracht. Sein Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Die Polizei schätzte den Schaden am Auto und an der Leitplanke zunächst auf 40.000 Euro.