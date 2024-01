Ein Toter bei Polizeieinsatz in Frankfurt

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Bei einem Einsatz der Polizei in Frankfurt ist ein Mensch am Dienstagabend ums Leben gekommen. Die Einsatzkräfte seien gerufen worden, weil ein Mensch auf offener Straße andere Menschen angegriffen haben soll, sagte ein Polizeisprecher. Dabei sei es zu dem Schusswaffengebrauch gekommen. Der mutmaßliche Täter sei an seinen Verletzungen im Krankenhaus gestorben. Zu den Hintergründen des Zwischenfalls und ob ein Polizist geschossen hat, wollte sich der Sprecher nicht äußern. Angaben zu dem Todesopfer wurden ebenfalls nicht gemacht. Das Landeskriminalamt habe die Ermittlungen aufgenommen.