Ein Urwald in Hessen - 20 Jahre Nationalpark Kellerwald-Edersee

Bad Wildungen/Wiesbaden (dpa/lhe) - Der Nationalpark Kellerwald-Edersee gilt 20 Jahre nach seiner Gründung als Erfolgsmodell. Auf 76,88 Quadratkilometern - das entspricht 10 761 Fußballfeldern - schützt er einen der letzten großen und naturnahen Rotbuchenwälder Mitteleuropas. Bei seiner Einrichtung 2004 schlug dem Park im nordhessischen Landkreis Waldeck-Frankenberg auch Argwohn entgegen. Durch die geschützte Wildnis wurden Nachteile für Wirtschaft und Tourismus befürchtet. Doch die Kritik ist lange verstummt. Mit einem Festakt feiert der einzige Nationalpark Hessens am Donnerstag sein 20-jähriges Bestehen. Auch Hessens Umweltminister Ingmar Jung (CDU) wird dazu erwartet.

«Im Nationalpark Kellerwald-Edersee entwickelt sich die Natur seit 20 Jahren ohne steuernden Einfluss des Menschen. Dies ist ein wichtiger Baustein für den hessischen Naturschutz», erklärte das Umweltministerium. Der Nationalpark habe sich seit seiner Gründung stetig weiterentwickelt und sei heute ein Schutzgebiet von weltweit herausragender Bedeutung. Er spiele eine bedeutende Rolle für die Artenvielfalt in Hessen. «Fast 12.000 verschiedene Arten konnten im Gebiet bereits nachgewiesen werden, darunter seltene und gefährdete Arten wie der Schwarzstorch und die Pfingstnelke.» Auch seien dort schon 34 sogenannte Urwaldreliktarten nachgewiesen worden.

«Der Nationalpark Kellerwald-Edersee ist in den 20 Jahren seines Bestehens zu einem Leuchtturmprojekt des Naturschutzes in Hessen geworden», erklärte auch Maik Sommerhage, Landesvorsitzender des Naturschutzbundes (Nabu) in Hessen. Wichtige Meilensteine seien unter anderem die Aufnahme des Schutzgebiets ins Unesco-Weltnaturerbe «Alte Buchenwälder und Buchenurwälder der Karpaten und anderer Regionen Europas» im Jahr 2011 sowie die Nationalparkerweiterung 2020.