Ein Verletzter bei Brand in Einfamilienhaus - Hoher Schaden
Ein Haus geht in Kehl an der französischen Grenze in Flammen auf. Der Schaden ist hoch. Die Polizei ermittelt zur Ursache.
Kehl (dpa/lsw) - Bei einem Brand in einem Einfamilienhaus in Kehl (Ortenaukreis) ist ein 66-Jähriger verletzt worden. Er kam mit einer Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte. Die Feuerwehr hatte den Brand demnach zwar schon nach knapp einer Stunde unter Kontrolle. Allerdings sei das Haus vorerst unbewohnbar, hieß es in der Mitteilung. Die drei Bewohner müssten anderweitig unterkommen.
Der Schaden werde auf etwa 300.000 Euro geschätzt. Der Brandort sei beschlagnahmt worden. Die Brandursache war laut Mitteilung zunächst unklar. Die Polizei ermittelt.