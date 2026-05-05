Am Morgen

Ein verletzter Mensch bei Unfall mit Schulbus

An der Auffahrt zur A7 bei Kirchheim stoßen ein Bus und ein Lastwagen zusammen. Mindestens ein Mensch wird verletzt, Details sind noch nicht bekannt. Es kommt zu Behinderungen.

Die Rettungskräfte sind im Einsatz. (Symbolbild) Foto: Monika Skolimowska/dpa
Die Rettungskräfte sind im Einsatz. (Symbolbild)

Kirchheim (dpa/lhe) - Nach einem Unfall mit einem Schulbus kommt es auf der A7 bei Kirchheim (Kreis Hersfeld-Rotenburg) zu Behinderungen. Bei dem Zusammenstoß des Busses mit einem Lastwagen wurde nach aktuellem Stand mindestens ein Mensch verletzt, wie die Polizei berichtete. Um wen es sich handelt, ist bisher nicht bekannt.

Der Unfall geschah am Morgen gegen 7.10 Uhr im Bereich der Anschlussstelle Kirchheim in Fahrtrichtung Norden. Nach derzeitigen Erkenntnissen fuhr der Fahrer eines Schulbusses von Kirchheim kommend auf die A7, wo er mit dem Lkw zusammenstieß. 

Einsatz- und Rettungskräfte sind vor Ort. Die Auf- und Abfahrt in Kirchheim in Fahrtrichtung Nord ist gesperrt.

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