Ein verletzter Mensch bei Unfall mit Schulbus

Kirchheim (dpa/lhe) - Nach einem Unfall mit einem Schulbus kommt es auf der A7 bei Kirchheim (Kreis Hersfeld-Rotenburg) zu Behinderungen. Bei dem Zusammenstoß des Busses mit einem Lastwagen wurde nach aktuellem Stand mindestens ein Mensch verletzt, wie die Polizei berichtete. Um wen es sich handelt, ist bisher nicht bekannt.