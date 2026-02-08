Ein Viertel der Städte mit ausgeglichenen Haushaltsplänen

Wiesbaden (dpa/lhe) - Im vergangenen Jahr haben nach Angaben des Steuerzahlerbundes in Hessen nur knapp ein Viertel der Städte und Gemeinden einen Haushaltsplan ohne Defizit vorgelegt. Von 421 Gemeinden seien es 103 gewesen, teilte Jochen Kilp vom Vorstand des hessischen Steuerzahlerbundes auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit.

«Während die Steuer- und sonstigen Einnahmen der Kommunen steigen, steigen die Ausgaben einfach schneller», sagte Kilp. Als Grund sieht er Aufgaben und Auflagen durch Land und Bund wie Kinderbetreuung, aber auch gestiegene Sozialausgaben. Das Problem sei von den Kommunen auch hausgemacht. Erhebliche Steuereinnahmen früherer Jahre hätten zu mehr freiwilligen Leistungen verleitet. Die Kommunen müssten sparen.