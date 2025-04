Ein wenig Harald Juhnke für zu Hause?

Leinfelden-Echterdingen/Berlin (dpa) - Seine Villa in Grunewald ist schon lange Geschichte. Nun werden neue Besitzer für einige antike Möbelstücke aus der einstigen Berliner Fluchtburg des Entertainers, Schauspielers und Sängers Harald Juhnke gesucht. Denn egal, ob er dort in Anlehnung an einen seiner Hits «barfuß» oder mit «Lackschuh» herumlief: Zu Hause hatte sich Juhnke, der vor fast genau 20 Jahren starb, mit edlen Schränken, Kommoden und Tischen etwa im französischen Louis-XVI-Stil umgeben. Was von seinen Erben bislang nicht verkauft wurde, wird nun in der Nähe von Stuttgart versteigert.