Ein Wolfsangriff auf Nutztiere dieses Jahr nachgewiesen

Wiesbaden (dpa/lhe) - In diesem Jahr ist in Hessen bislang ein Wolfsangriff auf Nutztiere sicher dokumentiert worden. Betroffen waren im Februar zwei Schafe in Ehrenberg in der Rhön gewesen, wie sich aus Angaben des Hessischen Landesamtes für Naturschutz, Umwelt und Geologie (HLNUG) in Wiesbaden ergibt. In fünf der weiterhin abschließend untersuchten Fälle hatte es sich bei dem Angreifer um einen Hund oder Fuchs gehandelt. In weiteren sechs Fällen wurde der Verursacher nicht festgestellt, ein Wolf jedoch ausgeschlossen. Darunter fällt der Fall eines toten Pferdes in Schotten im Vogelsberg.