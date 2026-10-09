Kriminalität

Einbrecher im Autohaus ertappt – Polizei sucht Komplizen

Ein Fluchtversuch, ein gestohlenes Auto und eine Festnahme: Warum vermutet die Polizei, dass der ertappte Einbrecher nicht allein war?

Die Polizei hat den Verdächtigen festgenommen. Ob er einen Komplizen hatte, wird noch geprüft. (Symolbild) Foto: Marijan Murat/dpa
Die Polizei hat den Verdächtigen festgenommen. Ob er einen Komplizen hatte, wird noch geprüft. (Symolbild)

Wertheim/Hasloch (dpa) - Mitarbeiter eines Autohauses in Wertheim (Main-Tauber-Kreis) haben einen Einbrecher auf frischer Tat ertappt. Bei der darauffolgenden Auseinandersetzung seien der 27-jährige Verdächtige und die drei Beschäftigten leicht verletzt worden, teilte die Polizei mit. Eine Streife nahm den Mann kurz darauf fest.

Der 27-Jährige war nach Angaben der Polizei am Donnerstagmorgen in die Betriebsräume eingedrungen. Als die Mitarbeiter ihn bemerkten, habe er versucht, zu fliehen. Später wurde festgestellt, dass ein Auto gestohlen worden war. Später wurde es im wenige Kilometer entfernten bayerischen Hasloch (Main-Spessart) gefunden. Die Ermittler vermuten daher, dass der 27-Jährige einen Komplizen hatte.

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