Einbrecher lösen Stromausfall in Mittelhessen aus

Hungen (dpa/lhe) - Einbrecher haben im Landkreis Gießen für einen Stromausfall gesorgt. Mehrere um die Stadt Hungen liegende Ortschaften seien kurzzeitig ohne Strom gewesen, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Demnach seien die Einbrecher in der Nacht auf Mittwoch in das Gelände eines Hungener Umspannwerks eingebrochen. Dort knackten sie das Vorhängeschloss eines Baucontainers und durchtrennten dabei auch mehrere, unter Spannung stehende Stromkabel. Dies habe einen lauten Knall ausgelöst. Die Täter seien geflüchtet.