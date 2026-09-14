Einbrecher schneiden Wand auf – E-Bikes für 100.000 Euro weg
Ausstellungsstücke, keine Schlösser und eine aufgeschnittene Metallwand. Wie konnten die Täter unbemerkt so viele E-Bikes stehlen?
Neckarsulm (dpa/lsw) - Einbrecher haben die Wand eines Fahrradladens aufgeschnitten und E-Bikes im Wert von rund 100.000 Euro gestohlen. Wie die Polizei mitteilte, müssen die unbekannten Täter zwischen Freitagabend und Samstagmorgen durch die Metallwand des Ladens in Neckarsulm (Kreis Heilbronn) geschnitten haben. Bei den Fahrrädern habe es sich um Ausstellungsstücke gehalten, die nicht verschlossen waren.