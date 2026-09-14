Diebstahl in Fahrradladen

Einbrecher schneiden Wand auf – E-Bikes für 100.000 Euro weg

Ausstellungsstücke, keine Schlösser und eine aufgeschnittene Metallwand. Wie konnten die Täter unbemerkt so viele E-Bikes stehlen?

Rund zehn ausgestellte E-Bikes wurden aus einem Fahrradladen gestohlen. (Symbolbild) Foto: Marcus Brandt/dpa /dpa
Rund zehn ausgestellte E-Bikes wurden aus einem Fahrradladen gestohlen. (Symbolbild)

Neckarsulm (dpa/lsw) - Einbrecher haben die Wand eines Fahrradladens aufgeschnitten und E-Bikes im Wert von rund 100.000 Euro gestohlen. Wie die Polizei mitteilte, müssen die unbekannten Täter zwischen Freitagabend und Samstagmorgen durch die Metallwand des Ladens in Neckarsulm (Kreis Heilbronn) geschnitten haben. Bei den Fahrrädern habe es sich um Ausstellungsstücke gehalten, die nicht verschlossen waren.

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