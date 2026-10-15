Einbrecher trinkt Bier auf Terrasse
Ein Eindringling nimmt ein Fernglas mit und macht es sich auf der Terrasse offenbar mit einem Bier gemütlich. Doch dann schlägt der Hund des Hauses Alarm.
Heidelberg (dpa/lsw) - Nach einem Einbruch mit Trinkpause in Heidelberg ist ein 22 Jahre alter Mann festgenommen worden. Der Verdächtige war auf die Terrasse eines Wohnhauses gelangt und hatte zunächst ein Fernglas entwendet. Anschließend öffnete er sich dort ein Bier und verweilte einige Minuten, wie ein Polizeisprecher sagte. Der Hund des Hauses bemerkte den Eindringling schließlich und schlug Alarm.
Als die Anwohnerin nachsah, stand der Verdächtige bereits am Gartentor - mit einem Fahrrad, das nicht seines war. Wem das Fahrrad gehörte, blieb zunächst unklar. Die Frau sprach ihn an, da flüchtete der 22-Jährige in einen Nachbargarten und ließ das Rad zurück.
Polizisten fanden ihn wenig später in einem Gebüsch mit dem entwendeten Fernglas und nahmen ihn fest. Einen Tag nach der Tat, am Mittwoch, wurde der Mann in einem beschleunigten Verfahren zu einer Geldstrafe von 1.100 Euro verurteilt.