Nordhessen

Einbruch bei Metzgerei: Diebe stehlen «Ahle Wurscht»

Da waren wohl Wurst-Kenner am Werk: Bei einem Einbruch stecken die Täter eine nordhessische Spezialität ein - und lassen den Rest der Fleischwaren liegen.

Die Einbrecher hatten es offenbar nur auf die «Ahle Wurscht» abgesehen. (Symbolbild) Foto: Uwe Zucchi/dpa
Die Einbrecher hatten es offenbar nur auf die «Ahle Wurscht» abgesehen. (Symbolbild)

Korbach (dpa/lhe) - Einbrecher sind in der Nacht in eine Metzgerei in Korbach (Landkreis Waldeck-Frankenberg) eingestiegen - und konnten einer nordhessischen Spezialität offensichtlich nicht widerstehen. Die noch unbekannten Täter stahlen aus dem Geschäft eine kleine Menge Bargeld, steckten aber auch insgesamt 14 Würste ein, wie die Polizei mitteilte. Und zwar ausschließlich «Ahle Wurscht», eine Spezialität aus der Region. Die anderen Wurstwaren rührten sie nach aktuellem Kenntnisstand nicht an.

Die Wurstdiebe brachen laut Polizei in der Nacht gewaltsam eine Seitentür der Metzgerei auf. Nachdem sie Geld und Würste eingesteckt hatten, flüchteten sie demnach in unbekannte Richtung. Jetzt suchen die Beamten nach Zeugen.

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